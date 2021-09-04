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الأهلي يفاوض بديل الشناوي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:28 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أبدى النادي الأهلي رغبته في الحصول على خدمات محمد بسام، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع الحارس محمد بسام وإدارة نادي طلائع الجيش، للحصول على خدمات الحارس.

وينتظر نادي طلائع الجيش، العرض الرسمي من النادي الأهلي لدراسته، حيث أنها لا تمانع في بيعه.

وكان الأهلي قد دخل في مفاوضات المهدي سليمان، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلا أنه قرر صرف النظر بعد ذلك.

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