رئيس أتلتيكو يعلق على صافرات الاستهجان ضد جريزمان

صرح إنريكي سيريزو رئيس أتلتيكو مدريد الإسباني أن نجم الفريق الفرنسي أنطوان جريزمان سيتفهم الموقف إذا تعرض لصافرات استهجان مع عودته إلى صفوف الفريق بعد عامين خاضهما في برشلونة.





وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن جريزمان عاد إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من فترة التعاقدات الصيفية مع خيار شرائه بشكل دائم في نهاية الموسم الحالي وهو يتمتع بعلاقة مضطربة مع جمهور الروخيبلانكوس الذي لم يكن راضيا عن طريقة رحيله قبل عامين.





وعما إذا كان الفريق الحالي هو الأفضل في أتلتيكو، قال سيريزو في تصريحات نقلتها الصحيفة الإسبانية: "على الورق هو أهم مشروع من حيث اللاعبين، لكن في كل موسم واجهنا المصاعب باهتمام وعاطفة".





وأضاف:" جريزمان غادر بطريقة غريبة لكنه أظهر أنه مجنون بالعودة إلى أتلتيكو مدريد. هناك مشجعون لن يعجبهم ذلك، لكن هناك آخرين سعدوا بعودته، وفي النهاية الشيء المهم هو الأداء والحصول على أفضل فريق".





وعما إذا كان جريزمان سيفهم الصفارات، قال سيريزو : "لقد جاء في ظروف استثنائية بالنسبة لنا وهذا يدل على رغبته في اللعب هنا، هل ؟ أعتقد أنه سيتفهمها، ما أعنيه هو أننا لن نكترث لسبب مثل هذا. عندما غادر، كل ما قلته هو أنهم في برشلونة يريدون اللاعب نفسه الموجود لدينا".





واختتم سيريزو تصريحاته قائلا: "أحد الأهداف التي يجب أن نضعها لأنفسنا هو الوصول إلى ربع نهائي دوري الأبطال. العالم يقول ذلك وسيتعين علينا التنافس على كل شيء. لدينا فريق رائع ومدرب رائع منحنا 10 سنوات من الانتصارات".



