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كارتيرون يحسم قراره بشأن التعاقد مع نجم دجلة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تحفظه على التعاقد مع أحد نجوم هجوم وادي دجلة وذلك بعد عرضه عليه من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط هجوم الفريق .

وتألق أحمد عاطف نجم هجوم وادي دجلة مع الفريق الدجلاوى في المباريات التي شارك خلالها.

ولم يخطر الفرنسي باتريس كارتيرون إدارة القلعة البيضاء برغبته في التعاقد مع أحمد عاطف ليبتعد عن حساباته في الموسم المقبل.

ويلعب أحمد عاطف في أكثر من مركز مع وادي دجلة ومنهم كافة مراكز الهجوم والوسط سواء على مستوى الجناح أو الارتكاز بالإضافة إلى أنه يلعب في مركز رأس الحربة .

وبعد هبوط وادي دجلة، سيدرس أحمد عاطف في الفترة الحالية العروض المقدمة إليه من أندية الدوري الممتاز التي ترغب في الحصول على خدماته من أجل حسم انتقاله إلى أحد الأندية في الموسم المقبل.

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