موعد انضمام محمد صلاح لمسعكر المنتخب الوطني

ينتظر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، انضمام محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، لقائمة الفراعنة صباح غدٍ السبت، استعدادًا للمشاركة في مباراة الجابون.





ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الجابون، مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.





وأسفرت الاتصالات التي تمت بين اتحاد الكرة ومسئولي ليفربول، عن حضور صلاح من لندن إلى الجابون، على متن طائرة خاصة للمشاركة فى المباراة والعودة مباشرة إلى لندن.





بينما تعذر حضور محمد النني لاعب أرسنال، بعد تلقي الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب، تقريرًا طبيًا من الجهاز الطبي لنادي أرسنال الإنجليزي يؤكد تعذر لحاق النني ببعثة المنتخب بالجابون، لتعرضه لإصابة عضلية في تدريبات فريقه.



