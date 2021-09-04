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بند مثير في عقد رحيل جريزمان

السبت 04/سبتمبر/2021 - 03:36 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن وجود بند في عقد الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، مُهاجم برشلونة، والذي تمت إعارته إلى أتلتيكو.

وأعلن برشلونة في اليوم الأخير من نافذة الانتقالات الصيفية، إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم.

وكشفت تقارير صحفية في وقت سابق، أن اتلتيكو مدريد يملك حق شراء جريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 40 مليون يورو؛ لكن الشرط ليس إلزاميًا.

ولكن بحسب الصحيفة الشهيرة، فإن هُناك بندًا في عقد جريزمان، سيجعل أتلتيكو مدريد يشتريه بشكل نهائي من البلوجرانا.

وتابعت الصحيفة، أنه إذا لعب جريزمان 50% من المباريات بالموسم الجديد، سيتم تفعيل بند الشراء بشكل تلقائي، ليحصل برشلونة على 40 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، أن هُناك بنودًا أخرى في عقد إعارة جريزمان إلى أتلتيكو مدريد، قد تجعل برشلونة يستفيد بمبلغ يصل إلى 130 مليون يورو من رحيله.

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