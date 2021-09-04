كارتيرون يرفض رحيل نجم الفريق

حسم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفه النهائي بشأن محمد عبد الغني مدافع الأبيض، من الرحيل عقب نهاية الموسم الجاري.





وارتبط اسم محمد عبد الغني بالدخول في صفقة تبادلية مع بيراميدز للتعاقد مع الثلاثي أحمد أيمن منصور ونبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن تمسك كارتيرون باستمرار محمد عبد الغني ضمن صفوف الفريق في الموسم القادم، ورفض رحيله.





وتابع المصدر، أن كارتيرون أكد رفضه رحيل محمد عبد الغني، الذي أصبح من الأعمدة الأساسية لفريقه خلال الفترة الماضية، رفقة محمود حمدي الونش.



