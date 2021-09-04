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داني أولمو يقترب من برشلونة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:03 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
بات داني أولمو لاعب لايبزيج الألماني، على أعتاب الانتقال إلى نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بعد مفاوضات النادي الكتالوني معه خلال الفترة الماضية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أولمو لديه رغبة في اللعب إلى برشلونة، وقد وافق بالفعل على توقيع عقد لـ5 سنوات دون النظر على شروطه، الذي سعى للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية.

برشلونة تفاوض مع لايبزيج لضم أولمو إلى صفوفه، لكن النادي الألماني رفض الموافقة على العرض نظرًا لأن القيمة المالية المعروضة لم تتناسب مع تقييمهم للاعبهم.

ويفيد التقرير أنه خلال جنون اليوم الأخير من السوق، أبلغ لايبزيج داني أولمو باقتراح برشلونة ومنحه الإذن بالتحدث مع مسؤولي النادي الكتالوني بالتوازي، أثناء التفاوض بين الأندية.

كما هو الحال مع لايبزيج، سيكون لدى برشلونة وأولمو المزيد من الوقت ليتمكنا من تحليل شروط العقد المستقبلي، لكن داني لن يفكر كثيرًا في الأمر إذا كان برشلونة يريده.

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