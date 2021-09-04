بيراميدز يحسم مصير محمود وادي

حسم نادي بيراميدز، مصير مهاجم فريقه الأول لكرة القدم، الفلسطيني محمود وادي، خلال الموسم الجديد، خاصة بعد تلقيه عدة عروض للرحيل عن الفريق بنظام الإعارة.





إدارة نادي بيراميدز، رفضت رحيل وادي عن الفريق، حيث تمسكت باستمراره نظرًا لأنه يعد من العناصر الأساسية في الفريق.





ويعامل وادي مثل اللاعبين المحليين، لأنه يحمل الجنسية المصرية بجانب الجنسية الفلسطينية.





يشار إلى أن إدارة بيراميدز تتجه للاستغناء عن أنطوي ولومالا وبينافينتي في الموسم الجديد لإفساح المجال أمام قيد 3 لاعبين أجانب آخرين.





وكان بيراميدز قد دخل في مفاوضات مكثفة مع المغربي وليد الكرتي نجم الوداد البيضاوي للتعاقد معه.



