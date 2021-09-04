فينجر يكشف موقفه من العودة لتدريب آرسنال

كشف المدرب الفرنسي، آرسين فينجر، عن موقفه من العودة إلى تدريب آرسنال، ليحل محل للمدير الفني الحالي للفريق الإنجليزي، ميكيل أرتيتا.





وأوضح فينجر عبر شبكة "بيلد" الألمانية، "أبلغ من العمر 71 عامًا، لقد قدمت لهذا النادي أفضل سنوات حياتي، وفي الوقت الحالي أنا مجرد مشجع للفريق".





وأكد أنه غير قلق على آرسنال، على الرغم من البداية المحبطة للفريق بالخسارة في أول 3 جولات من الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى فشه في تسجيل هدف واحد مقابل استقبال 9 أهداف، وتذيل النادي اللندني لجدول الترتيب.





وتابع، "آرسنال في حالة جيدة خلال الفترة الحالية، وخاض الفريق مباراتين صعبتين ضد تشيلسي ومانشستر سيتي".





واختتم، "آرسنال لديه الإمكانيات والقدرات الجيدة، وأتمنى أن يتمكنوا من العودة"



