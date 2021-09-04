ريال مدريد يسابق الزمن لتجهيز ملعبه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني مازال يبذل جهوده المستمرة لتجهيز ملعبه السانتياجو برنابيو من أجل استقبال جماهيره بعد فترة التوقف الدولي.





وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأنه من المقرر أن يستقبل السانتياجو برنابيو حوالي 30 ألف مشجع في مباراة سيلتا فيجو يوم الأحد 12 سبتمبر الحالي.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه مازال يوجد العديد من المعوقات في الملعب بسبب العمل المثير للإعجاب الذي يتم تنفيذه وتسارع وتيرة الأعمال علماً بأن الملعب سيجهز بعد عام ونصف.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط بجانب كل من فالنسيا واشبيلية وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مايوركا بينما يحتل سيلتا فيجو المركز الثامن عشر في جدول الليجا برصيد نقطة واحدة.



