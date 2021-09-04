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نيمار يرد بقوة على منتقديه

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:03 ص
بوابة الفجر
محمد أبوليلة
استنكر المهاجم البرازيلي نيمار من سخرية بعض الجماهير ووسائل الإعلام الفرنسية من زيادة وزنه الملحوظة ليقوم بإيضاح أنه طلب قياسا أكبر للقميص ما أظهره بهذا الشكل.

وكان مهاجم نادي باريس سان جيرمان تعرض لانتقادات لاذعة بعد أن أبدى المشجعون استنكارهم من لياقته المنخفضة ووزنه الزائد منذ مطلع الموسم الحالي خاضة بعد ظهور صورة له أثناء إجازته الصيفية بعد بطولة كوبا أميركا دون قميص تظهر تغير شكل قوامه.

ولعب باريس سان جيرمان 4 مباريات منذ انطلاق الموسم، شارك نميار في 66 دقيقة منها فقط ليتعرض إلى هجوم لاذع من الإعلام الفرنسي في الفوز الأخير أمام ريمس حول سوء لياقته.

وتعرض نيمار إلى هجوم جديد بعد فوز البرازيل على تشيلي في تصفيات كأس العالم ليرد بأنه طلب قياسا أكبر لقميصه ما أظهره بهذا الشكل.

وقال عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" طلبت قميصا بقياس أكبر من العادة لذلك في المباراة القادمة سأطلب القياس المعتاد".

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