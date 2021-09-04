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تعرف على موعد أولى مباريات تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:33 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
يترقب عشاق الكرة الإنجليزية أولى مباراة تشيلسي المقبلة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة تشيلسي و زينيت سانت بطرسبرج الروسي يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 على استاد ستامفورد بريدج معقل البلوز وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

يحتل زينيت سانت بطرسبرج صدارة جدول الدوري الروسي في الموسم الحالي برصيد 14 نقاط حصدها من 6 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مبارتين كما تمكن من التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي برصيد 65 نقطة ويطمح في بلوغ الأدوار النهائية من دوري أبطال أوروبا.

في حين يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مباريتين وتعادل في مباراة واحدة ويسعى في الموسم الحالي للتتويج بلقب البريميرليج والمنافسة بقوة على دوري أبطال أوروبا التي توج بها في الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.

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