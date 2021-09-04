غيابات بالجملة.. تعرف على الغائبين عن منتخب مصر أمام الجابون بتصفيات المونديال

يلاقي منتخب مصر الأول نظيره منتخب الجابون، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.





وأقيمت قرعة تصفيات كأس العالم 2022 قطر لمنتخبات إفريقيا، تحت تنظيم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، في أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة العاصمة.





ويلعب في المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 قطر 40 منتخبًا مقسمة على 10 مجموعات، قبل الدخول في المرحلة الثالثة والأخيرة المكونة من 10 منتخبات صاعدة من المجموعات تتنافس في 5 مباريات بنظام الذهاب والإياب لتحديد المتأهلين إلى مونديال قطر.





ووقع منتخب مصر في المجموعة السادسة رفقة الجابون وليبيا وأنجولا في تصفيات كأس العالم 2022 لمنتخبات إفريقيا.





وحقق منتخب مصر الفوز على نظيره الأنجولي، بهدف نظيف، في الجولة الأولى من عمر التصفيات.





ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر أمام نظيره الجابون، مساء غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم قطر 2022.





ويغيب عن المنتخب الوطني الثلاثي رمضان صبحي، أكرم توفيق بالإضافة إلى محمد النني نجم نادي أرسنال الإنجليزي، بسبب تعرضهم للإصابة في الأيام الأخيرة.





كما تحوم الشكوك حول مشاركة عمر جابر رفقة المنتخب الوطني أمام منتخب الجابون نظراً لتعرضه للإصابة بإرتفاع في درجة الحرارة قبل مواجهة أنجولا الماضية.



