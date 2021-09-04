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تعرف على موعد أولى مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
تتجه أنظار محبي الكرة الإنجليزية مباراة ليفربول المقبلة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط حصدها من 3 مباريات، حيث فاز في مباريتين وتعادل في مباراة واحدة ويسعى الريدز في الموسم الحالي لاستعادة أمجاد البطولات والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في حين احتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 78 نقطة كما يحتل المركز الرابع في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط من مبارتين خاضهما حتى الآن، و يسعى الروسونيري لاسعاد جماهيره والتتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى المشاركة القوية بعد غياب دام لسنوات طويلة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وميلان الإيطالي يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 على استاد الأنفيلد معقل الريدز وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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