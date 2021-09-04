ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات الجولة القادمة

يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري.





وتعود منافسات البطولة المحلية في الحادي عشر من الشهر الجاري بعد فترة التوقف الدولي، نتيجة لمشاركة المنتخبات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





وجاء ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز على النحو التالي:

1 توتنهام 9

2 وست هام يونايتد 7

3 مانشستر يونايتد 7

4 تشيلسي 7

5 ليفربول 7

6 إيفرتون 7

7 مانشستر سيتي 6

8 برايتون 6

9 ليستر سيتي 6

10 برينتفورد 5

11 أستون فيلا 4

12 واتفورد 3

13 ساوثهامبتون 2

14 كريستال بالاس 2

15 ليدز يونايتد 2

16 بيرنلي 1

17 نيوكاسل يونايتد 1

18 ولفرهامبتون 0

19 نورويتش سيتي 0

20 آرسنال 0



