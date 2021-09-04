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رد ناري من الجيش السوداني على اتهامات إثيوبيا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:18 ص
بوابة الفجر
رد الجيش السوداني على الاتهامات التي ادعتها السلطات الإثيوبية، بتورط الخرطوم في الهجوم على سد النهضة الذي نفذته جبهة تحرير تيجراي.

وقال الجيش السوداني: "ندعو النظام الإثيوبي لحل مشاكله بعيدا عن السودان، والتصريحات الإثيوبية تعبر عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام".

وتابع أن النظام الإثيوبي يعيش واقعا صعبا بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق شعبه، مشددًا على أن اتهام السودان بدعم مجموعة مسلحة حاولت تخريب سد النهضة لا أساس له من الصحة.

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سد النهضة بوابة الفجر الفجر الجيش السوداني

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