رد ناري من الجيش السوداني على اتهامات إثيوبيا

رد الجيش السوداني على الاتهامات التي ادعتها السلطات الإثيوبية، بتورط الخرطوم في الهجوم على سد النهضة الذي نفذته جبهة تحرير تيجراي.





وقال الجيش السوداني: "ندعو النظام الإثيوبي لحل مشاكله بعيدا عن السودان، والتصريحات الإثيوبية تعبر عن الواقع الصعب الذي يعيشه النظام".



