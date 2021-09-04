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موسيماني يحسم مصير سعد سمير

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
حسم الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من رحيل سعد سمير عن المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي الجاري.

ورفض موسيماني الاستغناء عن خدمات سعد سمير في الموسم القادم، خاصة بعد عودة محمد عبدالمنعم المعار لسموحة بعد تألقه بشكل لافت في دوري الموسم الماضي مع الفريق السكندري.

ويمتلك الأهلي عرضا من فاركو الصاعد حديثا للدوري العام، لاستعارة سعد سمير في الموسم القادم، وهو الأمر الذي رفضه موسيماني بعد رحيل رمضان بيكهام لسموحة.

ويحسم الأهلي عدد من الملفات خلال الساعات القادمة، في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وأمير توفيق مدير التعاقدات.

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