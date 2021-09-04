ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات الجولة القادمة

يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة من عمر البطولة والمقرر لها يوم السبت الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري.





وتعود منافسات البطولة المحلية في الحادي عشر من الشهر الجاري بعد فترة التوقف الدولي، نتيجة لمشاركة المنتخبات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.





ومن المقرر أن تعود منافسات الدوري الإسباني بلقاء ليفانتي ضد رايو فاييكانو، والمقرر لها أن تنطلق في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "سيوتات دي فالنسيا'.





وجاء ترتيب الدوري الاسباني على النحو التالي:

1- ريال مدريد، 7 نقاط.

-2 إشبيلية، 7 نقاط.

3- فالنسيا، 7 نقاط.

4- برشلونة، 7 نقاط.

5- أتلتيكو مدريد، 7 نقاط.

6- مايوركا، 7 نقاط.

7- ريال سوسيداد، 6 نقاط.

8- أوساسونا، 5 نقاط.

9- أتلتيك بلباو، 5 نقاط.

10- رايو فايكانو، 3 نقاط.

11- فياريال، 3 نقاط.

12- قادش، نقطتان.

13- ليفانتي، نقطتان.

14- ريال بيتيس، نقطتان.

15- إلتشي، نقطتان.

16- إسبانيول، نقطتان.

17- غرناطة، نقطتان.

18- سيلتا فيجو، نقطة.

19- خيتافي، بلا نقاط.

20- ألافيس، بلا نقاط.



