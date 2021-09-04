Advertisements

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة القادمة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
يستعرض "الفجر الرياضي" ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق منافسات الجولة الثالثة من الكالتشيو والمقرر لها يوم السبت الموافق 11 من شهر سبتمبر الجاري.

وتعود منافسات البطولة المحلية في الحادي عشر من الشهر الجاري بعد فترة التوقف الدولي، نتيجة لمشاركة المنتخبات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتشهد الجولة القادمة مباراة مثيرة تجمع نابولي مع يوفنتوس على ملعب "دييجو ارماندو مارادونا" في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاء ترتيب الدوري الإيطالي على النحو التالي:
1لاتسيو 6
2 روما6
2 إنتر ميلان 6
4ميلان 6
5نابولي 6
6أودينيزي 4
7ساسولو 4
8بولونيا 4
9 أتالانتا 4
10 شعار فيورنتينا 3
11 شعار إمبولي 3
12 يوفنتوس 1
13 سامبدوريا 1
14 كالياري1
15 سبيزيا1
16 تورينو 0
17هيلاس فيرونا 0
18ساليرنيتانا 0
19 جنوى 0
20 فينيزيا 0

أخبار تهمك

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 15 ساعة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 10 ساعة

حقيقة تراجع الأهلي عن ضم نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

03:44 ص

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements