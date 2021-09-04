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حقيقة تراجع الأهلي عن ضم نجم بيراميدز

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:02 ص
بوابة الفجر
محمود دياب
حسم مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفهم من إتمام التعاقد مع إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتراجع النادي الأهلى بشكل نهائى عن التفاوض مع إبراهيم عادل، جناح فريق بيراميدز، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء سبب تراجع مسؤولو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن إتمام الصفقة، المطالب المالية الكبيرة من قبل مسؤولو الفريق السماوي، من أجل الموافقة على رحيل اللاعب.

ويستعد النادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي الرجاء الرياضي البيضاوي المغربي، في إطار منافسات كأس السوبر الأفريقي، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.

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