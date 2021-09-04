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نانسي نصر الله تحتفل بعيد زواجها على طريقتها الخاصة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:02 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


احتفلت الفنانة اللبنانية ​نانسي نصر الله​ بعيد زواجها الرابع عشر بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت نانسي بالصورة برفقة زوجها جوزيف عواد وكتبت تعليقاً قالت فيه: "اعتِقنا سوا ... وعقبال ما نعتق أكتر ونختيِر سوا".

وعايد المتابعون نانسي متمنيين للثنائي بالتعليقات حياة زوجية سعيدة.

على صعيد آخر، طرحت نانسي نصر الله أغنية جديدة عبر قناتها الخاصة على "يوتيوب" بعنوان "فهمتني غلط مرتو"، وهي من كلمات أريج ضو وألحان أيمن قميحة، وحمل الكليب توقيع المخرج ماهر.

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