كارين رزق الله تنهار من البكاء.. فما السبب؟





توجهت الممثلة والكاتبة اللبنانية ​كارين رزق الله​ إلى بيروت وذلك بعد فترة إنقطاع عن التردد إلى "الداون تاون"، بسبب ما يمر به لبنان من مشاكل كثيرة.



وكشفت كارين أنها بكت بعدما وصلت إلى بيروت، مشيرة إلى أن الحياة في العاصمة اللبنانية لم تكن كما عهدتها، وأن لبنان اليوم ينازع من أجل الإستمرار.



وعلقت كارين قائلة :"الي زمان ما نزلت عالداونتاون ، اليوم نزلت، وبكيت، بس هيك ، بيروت ست الدني ، لبنان عم بنازع ، بيروت عم بتموت".



الجدير بالذكر، أن كارين كانت قد هاجمت الدولة مؤخراً بسبب عدم إكتراثها للمعاناة التي يعاني منها اللبنانيون.



