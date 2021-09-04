خبير: "النجم الساطع 2021 " أكبر تدريب عسكري مشترك على مستوى العالم

أشاد الدكتور اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بفعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021 " والذى يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 21 دولة.





وقال الألفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية ولدول المنطقة، مشيرا إلى أن القوات المشاركة في المناورة تتمتع بخبرات كبيرة وأسلحة حديثة ومتطورة، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات المشتركة وما تتميز به القوات المصرية من سبل مختلفة في مواجهة الإرهاب.



