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خبير: "النجم الساطع 2021 " أكبر تدريب عسكري مشترك على مستوى العالم

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:44 ص
بوابة الفجر
أشاد الدكتور اللواء محمد زكي الألفي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، بفعاليات التدريب المشترك "النجم الساطع 2021 " والذى يستمر خلال الفترة من 2 إلى 17 سبتمبر الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية بمشاركة 21 دولة.

وقال الألفي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مصر من أهم الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية ولدول المنطقة، مشيرا إلى أن القوات المشاركة في المناورة تتمتع بخبرات كبيرة وأسلحة حديثة ومتطورة، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات المشتركة وما تتميز به القوات المصرية من سبل مختلفة في مواجهة الإرهاب.

وأكد المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تنفيذ التدريب المشترك "النجم الساطع 2021 " الذى يعتبر من أكبر وأهم التدريبات العسكرية المشتركة على المستوى العالمى لما يتضمنه من حجم القوات المشاركة.

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