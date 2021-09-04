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بنك مصر يكشف حجم تمويلات قروض المشروعات الصغيرة الرقمي (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:46 ص
بوابة الفجر
قال الإعلامي محمد موسى، إن بنك مصر يعمل على تطوير شبكة فروعه بالإضافة إلى تقديم خدمات رقمية متطورة لضمان تجربة بنكية أفضل للعملاء وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير، الأمر الذى سيسهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن تطوير خدمات البنك يجعل قرض تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين ويعد هو أسرع قرض في مصر، بحيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة.

وأشاد "موسى" بتصريحات عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، حيث قال: إن تمويلات بنك مصر في إطار قرض المشروعات الصغيرة الرقمى المعروف باسم «أونلاين – اكسبريس» سجلت أكثر من 10 مليارات جنيه، وذلك منذ إطلاق هذا البرنامج في أكتوبر 2020.

وأضاف فى تصريحات له أن الطفرة فى حجم التمويلات عبر القرض الرقمى حفز البنك على اطلاق أول مرابحة لتمويل المشروعات الصغيرة اونلاين حيث تم اطلاق منتج ” بنك مصر اكسبريس معاملات إسلامية ” بداية من شهر أغسطس 2021 تحت إشراف هيئة رقابة شرعية.

ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أون لاين أول منتجات بنك مصر إكسبريس الرقمية التى تم إطلاقها تحت مظلة منظومة التحول الرقمى الجديدة التى تحتوى على العديد من الخدمات الإلكترونية المقرر إطلاقها مستقبلًا، وذلك تماشيًا مع خطة التحول الرقمى للقطاع المصرفى فى مصر.

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