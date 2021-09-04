"متحدث الزراعة" يكشف تفاصيل توقيع وثيقة "التغيرات المناخية"

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوثيقة التي تم توقيعها لتبادل الخبرات البحثية في مجال التغيرات المناخية والصمود في ظل هذه المتغيرات، يعود على مصر بالنفع والاستفادة بشكل مباشر، بمزيد من الخبرات والمعارف التي تساعدنا في مواجهة هذه الظواهر المناخية.





وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر دولة قوية في مجال الزراعة، ونتقدم بشكل دوري ولدينا باستمرار خبرات كبيرة في هذا المجال، وبالتالي ننقل خبراتنا لأشقائنا في أفريقيا.



