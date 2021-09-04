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"متحدث الزراعة" يكشف تفاصيل توقيع وثيقة "التغيرات المناخية"

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:16 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوثيقة التي تم توقيعها لتبادل الخبرات البحثية في مجال التغيرات المناخية والصمود في ظل هذه المتغيرات، يعود على مصر بالنفع والاستفادة بشكل مباشر، بمزيد من الخبرات والمعارف التي تساعدنا في مواجهة هذه الظواهر المناخية.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر دولة قوية في مجال الزراعة، ونتقدم بشكل دوري ولدينا باستمرار خبرات كبيرة في هذا المجال، وبالتالي ننقل خبراتنا لأشقائنا في أفريقيا.

وتابع: لدينا اهتمام كبير للتعاون مع كل شركاء النجاح في المنطقة والمنظمات الدولية وكل الراغبين في تقديم الدعم أو التعاون بأي شكل من الأشكال، ومنفتحين على العالم ونحاول نقل خبراتنا وكل ما وصلنا إليه من العلوم، حيث أنه لدينا مراكز متخصصة مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء.

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة محمد القرش بوابة الفجر الفجر

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