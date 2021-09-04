Advertisements

إطلالة مميزة لمهيرة عبدالعزيز بمهرجان البندقية السينمائي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:49 ص
بوابة الفجر
لمياء علي



أطلت مهيرة عبدالعزيز في مهرجان البندقية بإطلالتها الرائعة والتي كانت عبارة عن فستان أحمر طويل مميّز بقصّته المنسدلة بحدود الأرض والتي تكشف الساقين أثناء المشي.

وهو بتفصيل حزام من القماش نفسه يحدّد الخصر، ورداء مقرونٍ بالفستان ينسدل من الخلف كذيل طويل. وقد انتعلت عبدالعزيز مضخّة ذهبيّة اللون بكعبٍ عالٍ، مدبّبة ومزيّنة بورود من اللون نفسه

ونسّقت مهيرة إطلالتها مع حقيبة يد من الجلد الأسود بتفصيل المسامير الذهبيّة، وزيّنت أذنيْها بقرطيْن ذهبييْن كبيريْن مميزيْن جداً يتلائمان كثيراً مع حذائها من حيث اللون والنمط. وجاءت الإطلالة بكاملها من دار فالنتينو.

أخبار تهمك

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 9 ساعات

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

03:44 ص

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements