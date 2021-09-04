إطلالة مميزة لمهيرة عبدالعزيز بمهرجان البندقية السينمائي







أطلت مهيرة عبدالعزيز في مهرجان البندقية بإطلالتها الرائعة والتي كانت عبارة عن فستان أحمر طويل مميّز بقصّته المنسدلة بحدود الأرض والتي تكشف الساقين أثناء المشي.



وهو بتفصيل حزام من القماش نفسه يحدّد الخصر، ورداء مقرونٍ بالفستان ينسدل من الخلف كذيل طويل. وقد انتعلت عبدالعزيز مضخّة ذهبيّة اللون بكعبٍ عالٍ، مدبّبة ومزيّنة بورود من اللون نفسه



ونسّقت مهيرة إطلالتها مع حقيبة يد من الجلد الأسود بتفصيل المسامير الذهبيّة، وزيّنت أذنيْها بقرطيْن ذهبييْن كبيريْن مميزيْن جداً يتلائمان كثيراً مع حذائها من حيث اللون والنمط. وجاءت الإطلالة بكاملها من دار فالنتينو.