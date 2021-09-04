دبلوماسي سابق: القمة الثلاثية جرس إنذار للعالم بضرورة حل القضية الفلسطينية

أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، بتوقيت انعقاد القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، لافتا أن العالم الآن منشغل بقضايا أخرى أثرت على مدى اهتمام بالقضية الفلسطينية التي أصبحت في آخر قائمة اهتمام العالم.





وأضاف العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القمة الثلاثية أعادت القضية الفلسطينية إلى الأذهان وأعطت العالم جرس إنذار بأنه آن الأوان لحدوث تقدم سياسي في مسارها، مؤكد على ضرورة إعادة التركيز على القضية الفلسطينية.



