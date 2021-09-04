Advertisements

دبلوماسي سابق: القمة الثلاثية جرس إنذار للعالم بضرورة حل القضية الفلسطينية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:50 ص
بوابة الفجر
أشاد السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، بتوقيت انعقاد القمة المصرية الفلسطينية الأردنية، لافتا أن العالم الآن منشغل بقضايا أخرى أثرت على مدى اهتمام بالقضية الفلسطينية التي أصبحت في آخر قائمة اهتمام العالم.

وأضاف العرابي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن القمة الثلاثية أعادت القضية الفلسطينية إلى الأذهان وأعطت العالم جرس إنذار بأنه آن الأوان لحدوث تقدم سياسي في مسارها، مؤكد على ضرورة إعادة التركيز على القضية الفلسطينية.

وتابع وزير الخارجية الأسبق، أن رسائل البيان الختامي أكد على ضرورة إرضاء طموحات الشعب الفلسطيني وإقامة دولة مستقلة والأسس التي من الممكن أن تقوم عليها أى حلول سياسية مقبلة، لافتا أن دول العالم يجب عليها أن تدعم وتساند القضية الفليسطينة.

الكلمات المفتاحية

قمة مصرية اردنية بوابة الفجر القمة المصرية الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ حوالي 11 ساعة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 6 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 15 ساعة

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

العرابي: وجود مصر في القمة العربية كان مُلحا

وزير الخارجية الأسبق: التنسيق بين مصر واليونان وقبرص يهدف لفرض الاستقرار في المنطقة

العرابي: توقيت عقد القمة الثلاثية مميز للرد على الاستفزازات التركية (فيديو)

محمد العرابي: توافق مصري أمريكي على حل القضية الفلسطينية (فيديو)

وزير الخارجية الأسبق: لا أتوقع انتهاء العنف على فلسطين قريبا

"العرابي": زيارة الرئيس السيسي لبغداد تعيد الثقة بأن العراق عاد إلى العالم العربي (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

03:44 ص

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

04:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements