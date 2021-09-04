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متحدث "الزراعة": مهتمون بالتعاون مع شركاء النجاح في المنطقة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:51 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة لديها اهتمام كبير للتعاون مع كل شركاء النجاح في المنطقة والمنظمات الدولية وكل الراغبين في تقديم الدعم أو التعاون بأي شكل من الأشكال.

وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "إننا منفتحين على العالم ونحاول نقل خبراتنا وكل ما وصلنا إليه من العلوم، حيث أنه لدينا مراكز متخصصة مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وفرق عمل لديهم خبرات كبيرة في مجالاتهم".

وتابع، أن الوثيقة التي تم توقيعها أمس، لنقل ما ليدنا من خبرات وقدرات أصبحت موجودة لدى المصرية، إلى الأشقاء والإقليم لنقل التجارب وتبادل المعرفة بشأنها.

وأردف، أن المحور الثاني هو وثيقة تم توقيعها لتبادل الخبرات البحثية في مجال التغيرات المناخية والصمود في ظل هذه المتغيرات، وهناك عدد كبير من دول العالم يكون مشترك في هذه المبادرات.

الكلمات المفتاحية

وزارة الزراعة محمد القرش متحدث وزارة الزراعة

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