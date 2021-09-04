متحدث "الزراعة": مهتمون بالتعاون مع شركاء النجاح في المنطقة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة لديها اهتمام كبير للتعاون مع كل شركاء النجاح في المنطقة والمنظمات الدولية وكل الراغبين في تقديم الدعم أو التعاون بأي شكل من الأشكال.





وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: "إننا منفتحين على العالم ونحاول نقل خبراتنا وكل ما وصلنا إليه من العلوم، حيث أنه لدينا مراكز متخصصة مثل مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وفرق عمل لديهم خبرات كبيرة في مجالاتهم".





وتابع، أن الوثيقة التي تم توقيعها أمس، لنقل ما ليدنا من خبرات وقدرات أصبحت موجودة لدى المصرية، إلى الأشقاء والإقليم لنقل التجارب وتبادل المعرفة بشأنها.



