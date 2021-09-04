رئيس "كونتكت": نقدم تمويل وتقسيط كافة المنتجات في السوق المصري

قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، إن شركته حصلت على أول رخصة تمويل استهلاكي ولدينا خبرات لأكثر من 20 عاما في السوق المصري، مؤكدًا أن التكامل بين شركة كونتكت للتمويل ومجموعة أبو غالي فاينانس، سيقدم خدمات فريدة من نوعها للعملاء فى السوق المصري.





وأضاف زعتر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: نستهدف تقديم حلول تمويل وخدمات تقسيط فريدة من نوعها، وتغطي كافة المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء في السوق المصري.



