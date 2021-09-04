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رئيس "كونتكت" يكشف تفاصيل اتفاقية الشراكة مع أبوغالى موتورز لتمويل شراء السيارات

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:55 ص
بوابة الفجر
قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لـشركة كونتكت المالية القابضة، إن المجموعة تقدم خدمات مالية وتأمينية للأفراد والشركات، لافتا أن شركة كونتكت للتمويل الاستهلاكي وقعت عقد شراكة مع شركة أبو غالي فاينانس لتقديم حلول تمويلية فريدة ومُتكاملة للأفراد في السوق المصري.

وأضاف زعتر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن شركة كونتكت ستقوم بالتمويل بينما شركة أبوغالي فاينانس ستقدم خدمات التنقل بشكل كامل، لافتًا إلى أن مجموعة أبوغالي لديها خبرة 40 سنة في السوق المصري.

وتابع الرئيس التنفيذي لـشركة كونتكت المالية القابضة، أن المنصة الرقمية التكنولوجية المُتقدمة التي طورتها مجموعة أبو غالي موتورز تعد أحد العوامل الرئيسية حيث يستطيع العميل التواصل مع المجموعة، واختيار الحلول المناسبة لمتطلباتهم، وإجراء الاستعلامات المطلوبة في أسرع وقت ممكن لتمكين العملاء من الحصول على التمويل اللازم بأفضل سعر للفائدة وأسهل إجراءات رقمية متميزة والقسط المناسب له.

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