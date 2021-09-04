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"المغربي": التحول الرقمي أولوية داخل بنك مصر مثل توجه الدولة (فيديو)
السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:56 ص
قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن الدولة كلها تتجه نحو التحول الرقمي، وهو أولوية داخل بنك مصر مثل توجه الدولة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي دعامة النمو في البلد.
وأضاف المغربي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة برغم عدم وجود إحصائيات واضحة جدا، إلا أنه تمثل نسبة كبيرة من الناتج القومي تصل إلى 90%.
وتابع، أن الميزة في مبادرة 3% للتمويل العقاري، أنها جمعت بين الفائدة القليلة جدا وهي للمرة الأولى يتم خفض الفائدة إلى هذه النسبة، والميزة الأخرى هي طول فترة السداد والتي وصلت لـ30 عاما، وهو ما يقلل بنسبة كبيرة قيمة القسط الشهري، وهو ما يقارب الإيجار الشهري أقل منه أيضا.