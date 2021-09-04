رئيس "كونتكت": توفير خدمات تمويلية وتأمينية مميزة لأعضاء نادي بلاتينوم الرياضي

كشف سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة، عن تفاصيل توقيع شركة كونتكت للتمويل، اتفاقية شراكة مع شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية لتمويل أقساط عضويات نادي بلاتينوم الرياضي بالقاهرة الجديدة.





وقال زعتر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن شركة كونتكت ستقدم خدمات تأمينية بالإضافة إلى تمويل تقسيط عضوية نادي بلاتينوم الرياضي المملوك لشركة الأهلي صبور لتشجيعهم على الانضمام للنادي.



