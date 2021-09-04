محمد موسى: الأزمة داخل صفوف "الإرهابية" تبشر بتفكيك التنظيم (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن حدة الأزمة داخل صفوف تنظيم الإخوان الإرهابي تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة بين المرشد الحالي الإرهابي إبراهيم منير، والأمين العام السابق الإرهابي محمود حسين.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: وصل الأمر إلى ترتيب اجتماعات سرية لعزل إبراهيم منير وعودة محمود حسين لمنصبه، وهذه الخطوة تبشر بتفكيك التنظيم، ومن هنا يمكن أن يتم تفكيك الفكر الإرهابي على مستوى العالم.



