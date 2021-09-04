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معلومات مسربة.. محمد موسى يكشف أسباب حالة الغليان بين صفوف "الإرهابية"

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:00 ص
بوابة الفجر
قال الإعلامي محمد موسى، إن عدد من القيادات النافذة في التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، سهلوا هروب القيادات من إحدى الدول التي كانوا يختبئون فيها، وتم التخلي بشكل كامل عن باقي العناصر الذين يمثلون توجهات مختلفة عن التيار التاريخي داخل التنظيم.

وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن هناك أزمة اشتعلت خلال الأيام الماضية بين الإخوان وحلفاءهم، ممن يصفون أنفسهم بأنهم معارضة مصرية من الخارج، خاصة الموجودين في دولة معينة، في ظل اتهامات متبادلة بالفشل والفساد والتخاذل، وهو ما أدى لحالة من الغليان في التنظيم الإرهابي.

وتابع محمد موسى: "التنظيم يشهد حالة من الغليان من يوم إعلان القائم بأعمال المرشد العام، الإرهابي إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بإحدى الدول وكذلك مجلس شورى الجماعة في شهر يونيو الماضي، وكمان من أسباب الغليان تأجيل الانتخابات الداخلية اللي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر".

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محمد موسى بوابة الفجر الفجر

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