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محمد موسى يفضح "الإرهابية": الصراع على المناصب أبرز أسباب الانشقاق (فيديو)
السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:02 ص
قال الإعلامي محمد موسى، إن هناك خلافات داخل صفوف الجماعة الإرهابية، بسبب عدة عوامل بعضها داخلية ومرتبطة بالصراع على المناصب وتقسيم المراكز القيادية والأموال.
وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن العامل الثاني يرتبط بعوامل الضغط الخارجي، والتضييق الأمني والسياسي والاقتصادي على نشاطها في عدة دول أوروبية، تخلت عن دعمها للتنظيم ولم تعد حضانات آمنة له.
وتابع: "المعلومات المسربة بتقول إن الصراع الداخلي تسبب في فقدان الثقة لدى القواعد الإخوانية في قيادتها، وده أدى لانشقاق المئات، خاصة بعد تخلي قيادة التنظيم عن حماية شباب التنظيم الموجودين في إحدى الدول تحت الإقامة الجبرية والمهددين بالترحيل إلى مصر في أي وقت، بسبب إدانتهم بقضايا إرهاب".