محمد موسى يفضح "الإرهابية": الصراع على المناصب أبرز أسباب الانشقاق (فيديو)

قال الإعلامي محمد موسى، إن هناك خلافات داخل صفوف الجماعة الإرهابية، بسبب عدة عوامل بعضها داخلية ومرتبطة بالصراع على المناصب وتقسيم المراكز القيادية والأموال.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن العامل الثاني يرتبط بعوامل الضغط الخارجي، والتضييق الأمني والسياسي والاقتصادي على نشاطها في عدة دول أوروبية، تخلت عن دعمها للتنظيم ولم تعد حضانات آمنة له.



