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محمد موسى: "الإرهابية" تعيش خلافًا حادًا مع حلفائها (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:03 ص
بوابة الفجر
قال الإعلامي محمد موسى، إن الجماعة الإرهابية تعيش خلافا حادا مع حلفائها لعدة أسباب، أبرزها هو محاولة الجماعة خوض التجربة التفاوضية مع مصر لوضعها على أجندة المناقشات، وهو ما أفصح عنه مرشد التنظيم الإرهابي إبراهيم منير على إحدى القنوات الفضائية".

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "الدولة إياها تجاهلت عناصر التنظيم، يعني هتيجوا هتيجوا ومحدش هيفلت من العقاب، مصر مش هتسيب حقها، والشعب المصري مش هيسيب الناس اللي بتخرب في الوطن لازم الكل ياخد حسابه".

وتابع، إن حدة الأزمة داخل صفوف تنظيم الإخوان الإرهابي تصاعدت خلال الفترة الماضية بين المرشد الحالي إبراهيم منير، والأمين العام السابق محمود حسين، وهذه الصراعات أدت إلى انشقاق المئات من شباب الجماعة عنها.

الكلمات المفتاحية

محمد موسى بوابة الفجر الفجر الإرهاب

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