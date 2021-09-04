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محافظ الشرقية: الانتهاء من 600 مشروع وجار العمل في 325 آخرين (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه سيجري الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة طوال شهر سبتمبر بداية من أول يوم حتى نهاية الشهر، وسيكون هناك احتفالات يومية وفعاليات، وافتتاح بعض المشروعات القومية.

وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات التي يجري تنفيذها في جميع مدن وقرى المحافظة، وتم الانتهاء من أكثر من 600 مشروع وجار العمل على 325 مشروعًا بتكلفة 18.5 مليار جنيه.

وتابع، أن مشروع "حياة كريمة" هو الملحمة والإبداع والإرادة السياسية العظيمة في إنهاء مشكلات المواطنين في تقديم الخدمات التي يستحقونها، وسيتم الانتهاء من هذه المشروعات قريبا.

وفي سياق آخر، قال "غراب" إنه تم إرسال نموذج بروتوكول الذي تم توقيعه بين المحافظات ووزارة الأوقاف، للاستثمار في أسطول أراضي الأوقاف، وتم الاتفاق على كل البنود وجاري تحديد المناطق التي سنعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

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ممدوح غراب بوابة الفجر الفجر

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