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"الأعلى للشؤون الإسلامية": الجماعات الإرهابية تسعى للوصول للسلطة بدماء الشعوب

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:06 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن ثورة 30 يونيو التي انتفض الشعب المصري بها كشفت زيف جماعة الإخوان الإرهابية للعالم، لافتًا إلى أن هذه الجماعة تعمل ضد الدعوة الإسلامية التي تدعو إلى التعايش والحوار مع الآخر.

وأضاف "هندي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الشعب المصري استطاع بوعيه أن يكشف حقيقة هذه الجماعة الإرهابية التي ظلمت المواطنين خلال عام حكمهم، لافتًا إلى أن العالم تحمل الكثير من الخراب الذي صنعته الجماعات المتطرفة.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن التحولات التي تحدث في العالم حاليًا وظهور مصر بدور الراعية للإسلام الوسطي ودعوتها للحوار مشيرًا إلى أن هذا هو دور العقل، والجماعات الإرهابية تسعى للوصول للسلطة على دماء الشعوب ومقدراتهم.

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عبدالغني هندي بوابة الفجر الفجر

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