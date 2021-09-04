مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف طرق تجنيد الجماعات الإرهابية للشباب (فيديو)

كشف اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن طرق الجماعات الإرهابية في تجنيد المتطرفين، لافتًا إلى أن هناك وحدات رصد دقيق من هذه الجماعات للأفراد الذين يشعرون باضطرابات في الفكر والسلوك، موضحا أن المرحلة الأولي تكون الاستقطاب والتعرف والترغيب.





وأضاف عبدالحليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المرحلة الثانية في استقطاب الجماعات الإرهابية تتمثل في اخيار منهج معين سواء كان اتباع السنة أو القرآن أو بعض الكتب، وبعدها تبدأ مرحلة "غسيل المخ"، لفصله عن العالم تمام والواقع ومن هنا تبدأ مرحلة تجهيزه لاستقبال التعليمات والأوامر.



