مساعد وزير الداخلية الأسبق: التعليم والأسرة ركيزتين أساسيتين في مواجهة الإرهاب

قال اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن دور الأسرة ووزارة التعليم يمثلان أحد الركائز الأساسية في تفكيك الفكر المتطرف لمواجهة الجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أنه يجب تغيير نظام التعليم من الكتب إلى إعداد الفيديوهات التي تبث عبر منصات التعليم بأسلوب وصوت حسن من معلمين يمتلكون القدرة على إقناع الطلاب بالمادة التي يقدمها.





وكشف عبدالحليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن طرق الجماعات الإرهابية في تجنيد المتطرفين، لافتا أن هناك وحدات رصد دقيق من هذه الجماعات للأفراد الذين يشعرون باضطرابات في الفكر والسلوك، موضحا أن المرحلة الأولي تكون الاستقطاب والتعرف والترغيب.



