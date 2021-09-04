"الإنسان هيتحول لروبوت".. خبير يحذر من حروب الجيل السابع (فيديو)

قال اللواء مجدي عبدالحليم مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن بريطانيا هي العامل الرئيسي في نشأة الجماعات الإرهابية والداعم الأول لها، موضحا أن دور الأسرة ووزارة التعليم من الركائز الأساسية في تفكيك الفكر المتطرف.





وأضاف عبدالحليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه يجب تغيير نظام التعليم من الكتب إلى الفيديوهات التي تبث عبر منصات التعليم بأسلوب وصوت حسن من معلمين يمتلكون القدرة على إقناع الطلاب بالمادة التي يقدمها.



