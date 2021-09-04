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صبرة القاسمي: يجب الثناء على "الأزهر" و"الأوقاف" لدورهم في مواجهة التطرف

السبت 04/سبتمبر/2021 - 06:12 ص
بوابة الفجر
قال الدكتور صبرة القاسمي، رئيس الجبهة الوسطية، إنه لا بد من الثناء على مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف، لأنهم قائمين بجهد كبير جدا في مواجهة الأفكار المتطرفة.

وأضاف القاسمي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المؤسسات الثلاث الأزهر والأوقاف والإفتاء تتبنى تفعيل الرد على المقولات الجهادية، لأنها تبحث في عمق التاريخ من خلال مصطلحات معينة ليبهر بها الشباب، مثل "الولاء والبراء" والخلافة الإسلامية وغيرها.

وتابع: لأن الشباب ليس لديه خبرة في هذه الجماعات فإنه ينبهر بهذه المصطلحات، موضحا أن الدعوة التقليدية من خلال دخول المساجد وغيرها قد انتهى، ومع التطور الهائل في التكنولوجيا أصبح في خطر كبير على الأجيال الجديدة، وبالتالي يجب على الدولة أن تشدد الرقابة أكثر.

الكلمات المفتاحية

الأوقاف الأزهر الإرهاب

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