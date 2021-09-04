صبرة القاسمي: يجب الثناء على "الأزهر" و"الأوقاف" لدورهم في مواجهة التطرف

قال الدكتور صبرة القاسمي، رئيس الجبهة الوسطية، إنه لا بد من الثناء على مؤسسة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية والأوقاف، لأنهم قائمين بجهد كبير جدا في مواجهة الأفكار المتطرفة.





وأضاف القاسمي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن المؤسسات الثلاث الأزهر والأوقاف والإفتاء تتبنى تفعيل الرد على المقولات الجهادية، لأنها تبحث في عمق التاريخ من خلال مصطلحات معينة ليبهر بها الشباب، مثل "الولاء والبراء" والخلافة الإسلامية وغيرها.



