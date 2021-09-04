خبير أمني: يجب شطب ووقف شاكوش وبيكا من "الموسيقيين"

قال اللواء مجدي عبدالحليم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنه يجب تحصين الشباب فكريا في المقام الأول، وهو ما لا يتم إلا بتصافر مؤسسات الدولة كلها.





وأضاف عبدالحليم خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الدولة لابد أن توقف جميع الشباب الذي يصورون البلطجة والأغاني الهابطة بشكل تام، ولا يظهرون على أي وسيلة إعلامية أو على الإنترنت.





وتابع، أن بعض الأشخاص يرغبون في الاقتداء بمطربي المهرجانات وكيف أصبحوا أغنياء بشكل مفاجئ، وهو ما يفتح المجال للهجرة غير الشرعية في سبيل الوصول للثراء الفاحش بشكل سريع.



