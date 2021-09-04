رئيس الجبهة الوسطية يكشف تفاصيل سرقة 300 مليون يورو من خزينة "مكملين"

قال الدكتور صبرة القاسمي، رئيس الجبهة الوسطية، إن هناك الكثير من الدراسات تربط بين الفقر والإرهاب، والكثير من الشباب معرضين للاستقطاب من الجماعات الإرهابية، لذلك نطالب الإفتاء المصرية والأوقاف والأزهر بتحصين الشعب كله.





وأضاف القاسمي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن وسائل الإعلام لها دور كبير في توضيح حقيقة الجماعات الإرهابية للجماهير، فالمواطن البسيط لا يعرف شيئا عن الإخوان سوى الشكل الظاهري فقط، إنهم يتحدثون باسم الدين فقط.



