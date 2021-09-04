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برفقة أمير كرارة.. أحدث ظهور لمحمد لطفي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:03 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان محمد لطفي، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر فيها برفقة النجم أمير كرارة من الساحل الشمالي،
وكتب : “كنت واحشني يا ميرو ليرد عليه أمير كرارة: “اخويا الغالي".


يذكر أن آخر أعمال محمد لطفي مسلسل "بين السما والأرض"، قصة نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، اخراج محمد العدل، يشارك في بطولته هاني سلامة، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي، أحمد السلكاوي وندى موسى.

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