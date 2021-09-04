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كريم عفيفي يودع الصيف.. بهذه الطريقة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شارك الفنان كريم عفيفي، جمهوره ومحبيه صورة جديدة، له من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وودع الصيف لجمهوره، معلقا: “باى باى يا صيف أهلا بالشتااااا”.

يذكر أن كريم عفيفي انتهي من تصوير فيلمه الجديد "تماسيح النيل"، الذى تدور أحداثه في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة.

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