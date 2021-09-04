عاجل.. انعقاد أعمال اللجنة العليا بين مصر وقبرص برئاسة السيسي اليوم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيجري عقد أ عمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، صباح اليوم في قصر الاتحادية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس وبمشاركة السادة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين".





وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة العليا الحكومية والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والامن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.



