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عاجل.. انعقاد أعمال اللجنة العليا بين مصر وقبرص برئاسة السيسي اليوم
السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:55 ص
قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنه سيجري عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، صباح اليوم في قصر الاتحادية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس وبمشاركة السادة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين".
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللجنة العليا الحكومية والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي، ستتناول عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والامن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة، والشباب.
وأوضح أن اجتماعات اليوم رفيعة المستوى تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين، كما يجري التباحث حول المستجدات على الساحة السياسية إقليميًا وفي شرق المتوسط وعلى المستوي الدولي خاصةً في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين الصديقين في المرحلة الراهنة، والتي تستوجب تكثيف التنسيق والتشاور بين مصر وقبرص على جميع المستويات، من اجل ترسيخ الامن والاستقرار والسلام.