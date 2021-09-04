أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4-9-2021 في الدقهلية





حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4-9-2021 في الاسواق بمحافظة الدقهلية.



أسعار الطماطم تترواح بين 8 إلى 10 جنيهات

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 10 إلى 12 جنيها.

كما استقر البصل ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الكوسة تراوحت بين 5 إلى 8 جنيهات.

الفاصولياء تراوحت من 10 إلى 30 جنيها.

الباذنجان البلدي تراوح من 2 إلى 5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.

سعر الفلفل الحامي تراوح من 2 إلى 4 جنيه

واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.

واستقرت الملوخية لتتراوح من 3 الي 5 جنيهات.

واستقرت البامية عند ما يترواح بين 6 إلى 9 جنيهات.



‎ أسعار الفاكهة



‎البرتقال الصيفي تراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.

واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 10 إلى 15 جنيهات.

واستقر التفاح المصري ليتراوح من 18 إلى 25 جنيها.

التين البرشومي تراوح بين 8 و14 جنيها.

أسعار الجوافة تراوحت تبين 7 إلى 10 جنيهات.

الرمان تراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.

كما استقرت المانجو البلدي لتترواح ما بين 15 إلى 35 جنيها.