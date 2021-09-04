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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 4-9-2021 في الدقهلية
السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:49 ص
محمد كشك
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 4-9-2021 في الاسواق بمحافظة الدقهلية.
أسعار الطماطم تترواح بين 8 إلى 10 جنيهات
واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 10 إلى 12 جنيها.
كما استقر البصل ليتراوح بين 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الكوسة تراوحت بين 5 إلى 8 جنيهات.
الفاصولياء تراوحت من 10 إلى 30 جنيها.
الباذنجان البلدي تراوح من 2 إلى 5 جنيه.
واستقر سعر الفلفل الرومي ليتراوح من 2 إلى 5 جنيهات.
سعر الفلفل الحامي تراوح من 2 إلى 4 جنيه
واستقر الخيار البلدي ليتراوح بين 2.5 إلى 5 جنيهات.
واستقرت الملوخية لتتراوح من 3 الي 5 جنيهات.
واستقرت البامية عند ما يترواح بين 6 إلى 9 جنيهات.
أسعار الفاكهة
البرتقال الصيفي تراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الليمون البلدي ليتراوح من 4 إلى 5 جنيهات.
واستقر العنب البناتي ليتراوح بين 10 إلى 15 جنيهات.
واستقر التفاح المصري ليتراوح من 18 إلى 25 جنيها.
التين البرشومي تراوح بين 8 و14 جنيها.
أسعار الجوافة تراوحت تبين 7 إلى 10 جنيهات.
الرمان تراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.
واستقر الكانتلوب ليتراوح من 3 إلى 6 جنيهات.
كما استقرت المانجو البلدي لتترواح ما بين 15 إلى 35 جنيها.