أسعار اللحوم اليوم السبت 4-9-2021 في الدقهلية

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم السبت 4-9-2021 في الأسواق بمحافظة الدقهلية.



أسعار اللحوم اليوم



أسعار اللحوم البلدى الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو.



أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها.



تراوحت الكبدة البلدي بين 130 - 150 جنيها



الكلاوي والقلب 120 - 130 جنيها للكيلو.



السجق البلدي 120 - 130 جنيها.



تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو.



الاستيك والبفتيك 130 - 150 جنيها للكيلو.



تراوحت أسعار كباب الحلة بين 130 - 145 جنيها للكيلو.



المفروم بين 120 - 130 جنيها للكيلو.



الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو.



واستقرت اسعار اللحوم في المتافذ التي أقيمت تحت شعار " ضد الغلاء" حيث يبلغ سعر الكيلو من ٧٠ إلى ٨٥ جنيها.

