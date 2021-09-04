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أسعار اللحوم اليوم السبت 4-9-2021 في الدقهلية
السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:58 ص
محمد كشك
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم السبت 4-9-2021 في الأسواق بمحافظة الدقهلية.
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم البلدى الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو.
أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها.
تراوحت الكبدة البلدي بين 130 - 150 جنيها
الكلاوي والقلب 120 - 130 جنيها للكيلو.
السجق البلدي 120 - 130 جنيها.
تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو.
الاستيك والبفتيك 130 - 150 جنيها للكيلو.
تراوحت أسعار كباب الحلة بين 130 - 145 جنيها للكيلو.
المفروم بين 120 - 130 جنيها للكيلو.
الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو.
واستقرت اسعار اللحوم في المتافذ التي أقيمت تحت شعار " ضد الغلاء" حيث يبلغ سعر الكيلو من ٧٠ إلى ٨٥ جنيها.
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم البلدى الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو.
أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها.
تراوحت الكبدة البلدي بين 130 - 150 جنيها
الكلاوي والقلب 120 - 130 جنيها للكيلو.
السجق البلدي 120 - 130 جنيها.
تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو.
الاستيك والبفتيك 130 - 150 جنيها للكيلو.
تراوحت أسعار كباب الحلة بين 130 - 145 جنيها للكيلو.
المفروم بين 120 - 130 جنيها للكيلو.
الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو.
واستقرت اسعار اللحوم في المتافذ التي أقيمت تحت شعار " ضد الغلاء" حيث يبلغ سعر الكيلو من ٧٠ إلى ٨٥ جنيها.