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أسعار اللحوم اليوم السبت 4-9-2021 في الدقهلية

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:58 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار اللحوم اليوم السبت 4-9-2021 في الأسواق بمحافظة الدقهلية.

أسعار اللحوم اليوم

أسعار اللحوم البلدى الكندوز 120 - 140 جنيها للكيلو.

أسعار اللحوم الضأن بين 120 - 140 جنيها.

تراوحت الكبدة البلدي بين 130 - 150 جنيها

الكلاوي والقلب 120 - 130 جنيها للكيلو.

السجق البلدي 120 - 130 جنيها.

تراوحت أسعار عرق التربيانكو بين 140 - 160 جنيها للكيلو.

الاستيك والبفتيك 130 - 150 جنيها للكيلو.

تراوحت أسعار كباب الحلة بين 130 - 145 جنيها للكيلو.

المفروم بين 120 - 130 جنيها للكيلو.

الموزة الكندوز بين 130 - 150 جنيها للكيلو.

واستقرت اسعار اللحوم في المتافذ التي أقيمت تحت شعار " ضد الغلاء" حيث يبلغ سعر الكيلو من ٧٠ إلى ٨٥ جنيها.

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