إنذار لوزير التنمية المحلية لإطلاق أسماء القاده العرب على شوارع مصرية





إنذار رسمي

وجاء بإنذار أيمن محفوظ المحامي بأنه في ظل توجهات الدولة ورئيسها عبد الفتاح السيسي الذي يعطي كل ذي حق حقه. وحرصه الدائم على توطيد أواصر المحبة والإخاء للأسرة العربية والذي سن تلك السنة الحسنة بتمجيد أسماء شهداء وأبطال وفنانين، بتخليد أسمائهم بتلك الطريقة الرائعة.





ويؤكد على أن مصر الشقيقة الكبري للأمه العربية هي داعمة وبكل قوه للقومية العربية والأمة الإسلامية في ربوع العالم.



وزير التنمية المحلية

وأكد محفوظ أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية المصرية هي الوزارة المسؤولة عن وحدات الإدارة المحلية ولها كل السلطات في هذا الشان في مصر ووزير التنمية المحلية هو المنوط به تنفيذ ذلك وفق السياسة العامة للدولة وطبقا لقانون الإداره ن رقم٤٣ لسنه ١٩٧٩.







قدم أيمن محفوظ المحامي إنذارا رسميا للواء محمود شعراوي وزيرالتنمية المحلية مطالبا بإطلاق أسماء محمد بن سلمان على شارع ولي العهد ومحمد بن زايد على طريق المحور وخادم الحرمين على محور ترسا وقيس سعيد على طريق العاصمة الإدارية وتركي آل الشيخ على طريق شرم الشيخ الجديد.